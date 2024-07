Tuttosport: “Welington, ecco l’offerta”

Tuttosport nell'edizione odierna dedica un approfondimento all'interesse del Torino per il terzino brasiliano Welington: "Il Torino lo segue già da parecchi mesi (un anno fa si era avvicinato a lui anche il Bologna di Sartori) e per Vagnati il nome del ragazzo brasiliano rappresenta una delle prime scelte nel ventaglio di stranieri che sta seguendo nel ruolo". Prosegue il quotidiano: "L'agente del terzino ha comunicato la disponibilità del Torino a mettere sul tavolo un’offerta da 3,5 milioni di euro al San Paolo. Occhio pure a Betis, Girona e Granada". In conclusione: "Oggi come oggi, tra le richieste del San Paolo e le provvigioni immaginate dall’agente di Welington i costi dell’operazione ballano intorno ai 6, 7 milioni di euro. Escludendo i bonus, il Torino nei prossimi giorni potrebbe salire fino a 4,5 milioni complessivi. Non di più, probabilmente: altrimenti il gioco non varrebbe la candela, ragiona Vagnati".