La Stampa: “Vanoli, il Toro ha l’uomo in più”

Soddisfazione da parte del tecnico granata Vanoli nel post gara di Torino-Atalanta. I piemontesi vincono in rimonta contro i bergamaschi, convincendo sul piano del gioco e del carattere, soprattutto dopo una settimana complicata, specie per la cessione di Bellanova. "Complimenti ai miei, abbiamo messo un altro tassello alla nostra crescita - le parole dell’allenatore del Torino a fine partita -. È la dimostrazione che stiamo diventando squadra e che stiamo capendo le nuove idee. Contro l’Atalanta abbiamo superato un grandissimo esame”. Una prova ancora più pericolosa dopo una settimana di stress e polemiche, davanti ad un pubblico che ha saputo incanalare la protesta per la cessione di Bellanova solo nei confronti del patron Cairo".