Toro News Award 24/25: vota il miglior granata della stagione!

Il Torino torna finalmente alla vittoria: i granata non vincevano dal 13 dicembre, e in casa dal 25 ottobre. I ragazzi di Vanoli conquistano i tanto cercati 3 punti con una prestazione di livello, sia dal punto di vista della grinta e del carattere, sia dal punto di vista del gioco espresso in campo. È una doppietta di Ché Adams, la prima dello scozzese in Serie A, che permette al Toro di allontanarsi dalla zona retrocessione, ma l'ex Southampton non è l'unico singolo che ha fatto un'ottima prestazione nella sfida contro il Cagliari. Come di consueto torna il Toro News Award, che vi permetterà di eleggere il miglior granata della stagione: oggi siete chiamati a votare i due migliori giocatori di Torino-Cagliari.