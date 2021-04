Perez: “Juventus e Milan non sono uscite dalla Superlega”

Il presidente del Real Madrid ha parlato questa notte a Radio Cadena Ser ospite de El Larguero

Il presidente del Real Madrid Florentino Perez ieri sera è stato ospite a Radio Cadena Ser in cui ha parlato ovviamente della Superlega: "Esiste ancora, progetto è solo in stand-by. Stiamo tutti insieme riflettendo sul futuro", specificando che "quasi tutti i club fondatori sono ancora sulla barca, al momento direi tutti. La Juventus non se n'è andata e così il Milan. Ho parlato tre volte con Agnelli". "Ci hanno voluto uccidere, come se avessimo tirato una bomba atomica - ha detto Florentino Perez -. La mia responsabilità? Il fatto che il Real Madrid sia un pioniere. Se ci sono soldi, ci sono soldi per tutti". Il riferimento di Perez è diretto in particolare a Uefa e Liga. "Sono triste e deluso, lavoriamo da tre anni a questo progetto per combattere contro la situazione economica che attraversiamo. Forse non siamo riusciti a spiegarlo al meglio. Non ho mai visto tanta aggressività da parte di un presidente Uefa e della Liga in vita mia. Minacce e insulti, sembrava tutto orchestrato". Inoltre il numero uno del Real Madrid ammette l'esistenza di un "accordo vincolante" tra i club che avevano aderito alla Superlega: "Ci sono dei contratti ma non intraprenderemo azioni legali contro chi è uscito" e parla del dietrofront delle squadre inglesi: "C'era uno tra i sei club inglesi che non era molto interessato alla Superlega e ha iniziato a influenzare gli altri, si tratta di un club che non è mai stato convinto. Non abbiamo presentato bene il progetto, ma non ci hanno dato la possibilità di farlo perché non vogliono".