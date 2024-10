15 ottobre 1967, 57 anni senza Gigi Meroni. Il suo ricordo rimane indelebile

Per il mondo del calcio e non solo il 15 ottobre è un giorno particolare. L'autunno sopraggiunge portando via l'estate e assieme ad essa le numerose farfalle che prima del suo arrivo approfittavano delle calde giornate per svolazzare libere. Esattamente 57 anni fa, però, l'autunno tolse dal mondo una farfalla il cui ricordo ad oggi rimane indelebile. Gigi Meroni risiede ancora nei cuori e nelle menti di chi ha vissuto quel calcio, quei brividi, quelle giocate. Non è una farfalla qualsiasi. Non è tinta di tanti colori. Gliene basta uno: il granata. Oggi, 15 ottobre 2023, si celebra il 57° anniversario della scomparsa di uno dei più grandi talenti della storia del Toro: Luigi "Gigi" Meroni.