30 giugno, fine contratto: ecco chi saluta il Torino (e relativi ingaggi)

30 giugno, scade il contratto di Djidji, Gemello e Rodriguez

Tre giocatori sono arrivati a fine corsa con il Torino, con bilanci diversi al termine di un ciclo pluriennale. Ricardo Rodriguez saluta il mondo granata dopo 4 anni a Torino. Arrivato sotto la Mole nell'estate 2020 con Giampaolo, Rodriguez ha trovato la propria dimensione e il riscatto nel triennio Juric diventando uno dei capi saldi inamovibili dei granata negli ultimi tre anni e arrivando a indossare la fascia di capitano. Lo svizzero, spesso descritto come un leader silenzioso, lascia il Torino avendo raccolto 129 presenze all'attivo. La strada di non continuare è stata consensuale: il club granata non ha mai proposto un rinnovo, Rodriguez e il suo entourage non hanno mai espresso la volontà di rimanere. L'ingaggio dello svizzero si aggirava intorno a 1.5 milioni di euro netti a stagione. Il secondo addio è di un altro difensore, Koffi Djidji. Il francese era arrivato a Torino in prestito dal Nantes nell'estate del 2018 per poi essere riscattato per 3.5 milioni di euro. Dopo il prestito a Crotone, Djidji è rimasto in pianta stabile in granata a partire dalla stagione 2021-2022 trovando centralità nel progetto di Juric e diventandone uno dei fedelissimi. Djidji, in scadenza anche lo scorso giugno, aveva prolungato per espressa volontà di Juric per un ulteriore anno a Torino. L'ultima stagione è stata però sfortunata e costellata da lunghi infortuni. Ora le strade di Djidji e del Torino si separano dopo 112 presenze. Il francese percepiva 900 mila euro netti a stagione circa. Infine c'è Luca Gemello, portiere classe 2000 cresciuto a Torino dopo essere stato prelevato dal Fossano all'età di 16 anni. Dal 2021-2022 Gemello ha fatto parte del roster dei portieri della Prima squadra. In totale solo quattro presenze, viziate da errori gravi quelle dell'ultimo anno. Di rinnovo non si è mai parlato, Gemello, il cui ingaggio si aggira intorno ai 100 mila euro a stagione, va via a parametro zero e saluta dopo quasi dieci anni di Toro.