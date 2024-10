57 anni fa si giocava Juventus-Torino 0-4, una settimana dopo la scomparsa di Meroni

Il giorno del derby è sempre un evento speciale. L'aria è diversa, la tensione per le strade di Torino è palpabile, l'attesa sembra infinita. Eppure quel giorno, esattamente 57 anni fa, c'era qualcosa di diverso, il derby acquisiva un sapore ancor più forte. Quel 22 ottobre non era una normale giornata calcistica, una delle tantissimi partite tra granata e bianconeri, in quel 22 ottobre 1967 qualcosa di diverso c’era eccome. Il silenzio: al Comunale trovare spazi sugli spalti era praticamente impossibile eppure, tra giocatori e tifoserie, regnava un silenzio assordante. Era passata una settimana, appena 7 giorni, dalla scomparsa di Gigi Meroni e il Torino, ancora stordito da quella tragedia tanto improvvisa quanto assurda, avrebbe forse voluto evitare quella partita. Invece quel match i granata lo vinsero, mostrando al mondo intero la propria essenza, tutta la grinta che solo chi porta quel colore può emanare. Inoltre quel giorno a fare il tifo per il Torino c'era qualcuno di speciale, una farfalla che dall'alto dei cieli non ha potuto ch gioire per l'esito di quel derby. Esattamente 57 anni fa il Torino sconfiggeva la Juventus per 4-0 con una tripletta di Combin e la rete di Carelli.