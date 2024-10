A Cagliari il vecchio-nuovo Sanabria: un gol per riprendersi il Torino

Sanabria, prestazione e gol fanno ben sperare

Domenica scorsa, in una ventosa serata sarda, si sono rivisti sprazzi del vero Antonio Sanabria: tanto lavoro spalle alla porta per cucire il gioco fra i reparti, far salire la squadra conquistando anche falli preziosi per far respirare la squadra - vedi il fallo conquistato per fallo di Jerry Mina su di lui in occasione del gol poi annullato al difensore del Cagliari -, l'intesa con Adams che cresce e poi finalmente un gol da vero uomo d'area di rigore aggredendo e trasformando il cross preciso di Lazaro. Quello contro i rossoblù è stato il secondo gol stagionale per Sanabria dopo quello, sempre in trasferta, contro l'Hellas Verona, a cui si vanno ad aggiungere anche i due in Nazionale nell'ultima sosta. Si tratta infatti del terzo gol in due partite consecutive tra Paraguay e Toro per Tonny, un segnale della crescita di condizione e fiducia che l'attaccante sta ritrovando. Torino e Vanoli ne apprezzano le qualità tecniche nel legare il gioco, quasi agendo da seconda punta con Adams più alto che gioca sull'ultimo uomo avversario: "Adams e Tony hanno fatto veramente bene", ha dichiarato Vanoli dopo il match, i due si sono cercati spesso fraseggiando bene anche nello stretto per poi liberare il terzo uomo, Vlasic, o per creare superiorità numerica nella difesa a tre cagliaritana.