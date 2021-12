Ansaldi: “Mia moglie non ci crede. Ma io ripeto: giocherò fino a 40 anni”

Cristian Ansaldi si è raccontato ai microfoni di Torino Channel, che ha pubblicato oggi la seconda parte di una lunga intervista in cui l'esterno argentino del Torino ha svariato su molti temi diversi raccontando diversi aspetti della sua personalità (qui la prima parte dell'intervista) . L'elemento più esperto della squadra conferma con queste parole il suo spessore umano e morale oltre che tecnico.

“Grazie a Dio ne ho vissuti tanti, perché ho giocato in grandi squadre con grandi giocatori. Stare dentro una Nazionale, ad esempio ti fa sentire identificato con il tuo paese, con la gente. Ma in generale credo che da ogni cosa che uno vive si può trarre qualcosa di buono, e bisogna godersele perché non sai se tornano".