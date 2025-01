L’Inter, l’arrivo in Inghilterra e l’intreccio con Bremer: Toro, chi è Casadei

Il profilo di Cesare Casadei, obiettivo di mercato del Torino per rinforzare il centrocampo granata

Piero Coletta 3 gennaio 2025 (modifica il 3 gennaio 2025 | 16:01)

Il Torino mette nel mirino Cesare Casadei, centrocampista italiano in forza al Chelsea. Secondo Gianluca Di Marzio, il club piemontese ha avanzato un'offerta ai Blues. L'obiettivo dei granata è chiaro, ovvero l'acquisizione del centrocampista a titolo definitivo. Tuttavia il Chelsea vorrebbe l'inserimento della recompra, soluzione non gradita al Torino. Sul giocatore si è discusso tanto in tempi recenti, soprattutto per la cessione al Chelsea e anche per lo splendido mondiale U20 giocato in Uruguay e perso in finale contro i padroni di casa.

La carriera del giocatore e il primo intreccio con il Torino — Casadei nasce a Ravenna il 10 gennaio 2003. Gioca prima nel Cervia e poi entra nel settore giovanile del Cesena. Il fallimento del club romagnolo lo spinge tra le braccia dell'Inter, dove diventa un elemento importante della seconda squadra nerazzurra. Nell'estate del 2022 la sua carriera viene "sconvolta". L'Inter è in trattativa con il Torino per Bremer e il club nerazzurro vuole inserire proprio il cartellino del giocatore. I granata non accettano le condizioni, non volendo soprattutto garantire la recompra all'Inter (vedasi il caso Pobega al Torino). Il resto è storia. Il 19 agosto Casadei viene ceduto al Chelsea per 15 milioni, più cinque di bonus. Non esordisce con il club londinese, ma viene comunque inserito nella squadra U21.

Nel gennaio del 2023 il ragazzo viene prestato al Reading, club che militava in Championship. Qui Casadei trova continuità nell'impiego. Collezionerà 15 presenze, per un totale di 1112 minuti di gioco e il suo primo gol. Le prestazioni sono buone, ma non basteranno per salvare la squadra dalla retrocessione. Tuttavia è il mondiale U20 il primo grande palcoscenico. Gioca un torneo strepitoso, dove trascina gli azzurrini alla finale contro l'Uruguay. Chiuderà con otto reti segnate. Rientrato in Inghilterra c'è un nuovo prestito: il Leicester City retrocesso in Championship. Maresca lo fa giocare con continuità e inizialmente la sua permanenza era prevista per tutta la durata della stagione. Nel mercato di gennaio viene richiamato alla base. Esordisce in Premier League con la casacca dei londinesi il 31 gennaio 2024 contro il Liverpool nella sconfitta per 4-1 subentrando a Palmer. In estate approda Maresca come tecnico dei blues. Casadei resta in prima squadra, ma in Premier non ha ancora trovato minuti. Il tecnico lo ha usato soprattutto in Conference League.

Caratteristiche tecniche del giocatore — Il suo ruolo principale è quello del centrocampista centrale, ma all'occorrenza può essere usato come schermo davanti alla difesa oppure può essere spostato nel ruolo di trequartista. Dunque parliamo di un giocatore polivalente, capace di adattarsi con relativa facilità alla situazione tattica della squadra. Dal punto di vista tecnico parliamo di un elemento con dei piedi molto educati. Il piede preferito è sicuramente il destro, ma sa districarsi anche con il sinistro. In campo partecipa attivamente alla manovra della squadra e quando ne ha la possibilità si rende protagonista di diversi "strappi" a centrocampo, il tutto facilitato dalla sua buona padronanza tecnica. Soprattutto nell'avventura al Mondiale U20 dove è stato assoluto protagonista della manifestazione si sono viste delle interessanti doti per quanto riguarda l'inserimento. Inoltre, a causa della sua statura di 186 centimetri, può diventare un elemento di disturbo per i giocatori avversari sulle palle inattive. In fase di non possesso non tira mai la gamba indietro e sfrutta al meglio il suo fisico per rubare la palla agli avversari.

Al Chelsea sta trovando spazio soprattutto in Conference League. Nell'ultima gara contro lo Shamrock Rovers, l'ex Inter ha giocato nel centrocampo a due impostato da Maresca, affiancando Dewsbury-Hall. La heatmap (Sofascore) fa vedere la posizione del giocatore in campo, che tendenzialmente si muove fino a ridosso della trequarti. Allo stesso tempo non manca il consueto apporto difensivo.

In questa seconda heatmap stagionale (Sofascore) abbiamo proprio una conferma del doppio ruolo di Casadei. Qui è ancora più evidente come il giocatore si sposti tendenzialmente nella zona centrale del campo, alterando la presenza in posizione più avanzate con diversi inserimenti ad un lavoro più vicino alla difesa e perché no anche a veri e propri rientri in area di rigore.

Possibile impiego con Vanoli — Casadei è diventato un obiettivo del Torino, che vuole rinforzare soprattutto il centrocampo. Viene dunque da chiedersi come potrebbe gestirlo Vanoli in caso di arrivo. Difficile pensare che possa andare a prendere la posizione di Samuele Ricci, anche se nelle sue corde c'è il ruolo di regista. Più probabile l'impiego come mezzala, un giocatore che possa fare da vice a Ilic o eventualmente a Vlasic. Va tenuto comunque in considerazione il cambio modulo che Vanoli sta pensando di fare, con la squadra che andrebbe a giocare con un 4-2-3-1. A quel punto Casadei potrebbe essere impiegato come partner di Samuele Ricci nella mediana a due.