Torino, in casa clean sheet da primato europeo ma mancano le vittorie

Dal dato sul rendimento in casa nel girone d'andata alla classifica europea di clean sheet: l'analisi

Irene Nicola Redattore 7 gennaio - 19:00

Quando si parla di rendimento, ogni squadra mostra le proprie peculiarità. C'è chi tra le mura casalinghe trova vigore e si trincera, chi invece per qualche motivo riesce a performare meglio fuori casa risultando meno efficace davanti ai propri tifosi. In quale delle due fazioni si piazza il Torino? In qualche modo, in entrambe. Scopriamo perché.

Torino, il rendimento in casa nel girone d'andata: cosa ci dicono i dati — Limitandosi alla prima parte di stagione 2024-2025, si può dire che la squadra di Vanoli sia stato un Toro formato trasferta. I granata hanno girato a 21 punti, meno della metà sono stati guadagnati tra le mure amiche. Solo 9 infatti i punti raccolti davanti ai tifosi, il 43% rispetto al totale. Nello specifico il Torino ha fatto registrare 2 vittorie (Atalanta e Como), 3 pareggi (Lecce, Monza e Parma) e 4 sconfitte (Lazio, Fiorentina, Napoli e Bologna) davanti ai propri tifosi. Paragoniamo ora il rendimento granata con quello delle altre contendenti in Serie A. Il Torino è 16esimo nella graduatoria che tiene in conto solo le gare casalinghe e naviga quindi nelle zone più basse della classifica. Alle spalle dei granata c'è il Cagliari che ha gli stessi punti ma con una partita in più da conteggiare. Seguono due squadre che anche nella classifica complessiva vanno a braccetto con il Toro a cavallo della top 10 e che come il Toro stanno avendo difficoltà davanti ai propri sostenitori: Empoli (18esimo con 7 punti all'attivo) e Genoa (19esimo a quota 6 a Marassi). Fanalino di coda il Monza, con soli tre punti in saccoccia in Brianza. Ad aver rallentato la corsa di Vanoli e dei suoi sia i tre pareggi ottenuti contro inseguitrici, sia evidentemente le due sole vittorie. Solo Empoli, Genoa e Monza hanno esultato meno per un successo casalingo (1 per i toscani, nessuno per le altre due squadre). E i tre punti al Toro in casa mancano da ormai 74 giorni.

Torino, solo il Real Madrid ha più clean sheet in tutta Europa — Un altro elemento proietta invece il Toro nell'élite non solo d'Italia ma d'Europa. Quale? I clean sheet ottenuti allo stadio Olimpico Grande Torino. L'ultimo pareggio ottenuto contro il Parma ha sigillato un primato per i granata, primato che va a comprendere anche il rendimento della stagione 2023-2024. Nell'ultimo anno e mezzo, l'Olimpico Grande Torino è stato tra gli stadi più difficili in cui segnare con il Toro che spesso e volentieri ha eretto un muro non subendo gol. Lo testimoniano i dati Opta, grazie ai quali è stato possibile stilare una classifica di squadre con maggior numero di porte inviolate in casa. Diversi team italiani in graduatoria, cinque nella top 10: Milan (sesto con 14 clean sheet in 28 partite), Bologna (quinto con 15 su 27), Inter (quarta con 15 su 28), Juventus (terza con 15 su 29). Davanti ai bianconeri e davanti a tutte le squadre di Serie A c'è il Torino, secondo per clean sheet in Europa avendone fatti registrare ben 16 su 28 partite disputate tra le mura amiche. Da agosto 2023 a oggi, nel 57% delle partite disputate davanti ai propri tifosi i granata non hanno incassato gol. Il Toro di Vanoli ha contribuito alla statistica con le tre porte inviolate di questo inizio stagione, frutto dei due pareggi a reti bianche con Lecce e Parma e del successo sul Como. Gli altri tredici risalgono invece all'ultimo anno di Ivan Juric in granata (pari con Cagliari, Verona, Salernitana, Fiorentina, Juventus, Frosinone, Bologna; vittorie su Genoa, Atalanta, Empoli, Napoli, Lecce, Monza). Chi ha fatto meglio? Solo il Real Madrid, con 17 clean sheet in 28 partite casalinghe.