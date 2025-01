Torino-Juventus, il punto sulla biglietteria: ultimi posti in Primavera e tribuna

Come era da attendersi, la Curva Maratona è andata soldout in poche ore. Forte la risposta della parte più calda del tifo granata, che ci sarà e vorrà farsi sentire nel derby. Altrettanto significativa la presenza negli altri settori. Lo dimostra il fatto che già due giorni fa, mercoledì, era stata superata quota 25 mila spettatori allo stadio. Fa registrare il tutto esaurito anche i Distinti Granata, interamente al completo. Restano gli ultimi tagliandi a disposizione in Curva Primavera nella sezione Est. Quest'ultima, ricordiamo, è riservata esclusivamente a tifosi del Toro e neutrali ed è quindi proibito presentarsi in Primavera, per ragioni di sicurezza, con maglie o sciarpe della Juventus. Qualche posto libero infine in Tribuna, nello specifico è ancora possibile effettuare l'acquisizione di un biglietto in Poltroncine Granata, Tribuna laterale nord, Tribuna laterale Sud e Tribuna Parterre.

Torino-Juventus, le modalità d'acquisto per gli ultimi tagliandi

I tifosi che volessero assistere al derby e aggiudicarsi gli ultimi biglietti per la partita devono procedere online andando sul sito torinofc.it e sul sito Vivaticket.it. Ricordiamo anche che per acquistare un biglietto in Curva Primavera è necessario possedere la tessera Cuore Granata. Se non si è in suo possesso, può essere sottoscritta direttamente tramite sito ufficiale del Torino al costo di 15 euro. Infine, è ancora possibile scegliere il pack da due partite che garantirà l'accesso per le partite contro Juventus e Cagliari: disponibilità limitata anche per quest'opzione, ultimi posti selezionabili in Curva Primavera Est (al costo di 39 euro), Tribuna Laterale Nord e Tribuna Laterale Sud (al costo di 69).