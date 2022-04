Atalanta-Torino, i precedenti: dal 2012 a oggi più vittorie granata che nerazzurre

Nel bilancio tra Atalanta e Torino a Bergamo prevalgono i pareggi: nell'ultimo decennio però 4 vittorie per i granata, 3 per la Dea

Irene Nicola

La partita che andrà in scena domani - mercoledì 27 aprile - al Gewiss Stadium sarà il 59esimo confronto in campionato tra Atalanta e Torino in casa bergamasca. Il primo incontro tra le due è avvenuto nel lontano 1929, con i granata che espugnarono l'allora stadio Brumana. L'ultimo fu un 3-3 pirotecnico a febbraio 2021.

IL BILANCIO - Lo score del Torino contro la Dea è equilibrato. Dei 58 confronti tra le due squadre, la maggior parte (23) è finita in pareggio. E' successo quindi nel 40% dei casi, molto spesso per 0-0 e 1-1. Leggermente a favore dei bergamaschi il computo delle vittorie complessive: 19 per la squadra ora allenata da Gasperini, 16 per quella di Juric, rispettivamente il 33% delle gare e il 28%. Una distribuzione sostanzialmente equa. C'è un dato che però sorride più al Torino che all'Atalanta. Un quarto delle vittorie granata a Bergamo è arrivato tutto nell'ultimo decennio, nonostante una Dea che negli anni ha saputo inserirsi sempre più nelle zone nobili della classifica di Serie A. Anche quando il Toro è stato più in difficoltà, i nerazzurri hanno incontrato delle difficoltà nello scontro diretto in casa.

L'ULTIMO PRECEDENTE - L'ultima partita del Torino a Bergamo è stata una battaglia, portata avanti davanti a un Gewiss Stadium vuoto a causa Covid. Era il 6 febbraio dello scorso anno e sulla panchina granata sedeva Davide Nicola. I presupposti non erano sicuramente dei più rosei, visto che la Dea si era portata sul 3-0 nel giro di 21' con le reti di Ilicic e Muriel e l'autogol di Sirigu. Ma la risposta del Toro arrivò prima del duplice fischio: Belotti sbaglia il rigore, ma non la ribattuta e poi Bremer trova il 3-2 dopo una mischia in area. Bonazzoli strappa un punto nel finale e costringe l'Atalanta al 3-3. I granata non recuperavano un triplice svantaggio dal 2008.

LE ULTIME VITTORIE - Delle 4 vittorie ottenute in campionato dal Torino dal 2012 ad oggi, l'ultima del 2019 in realtà non fu al Gewiss Stadium, ma al Tardini di Parma, dove la Dea fu ospitata durante i lavori al proprio impianto. I granata di Mazzarri si imposero sui bergamaschi per 2-3 e ad essere decisivo era stato un giocatore su cui anche Juric può ancora contare. Bonifazi aveva aperto i conti, Zapata aveva ribaltato la partita, salvo poi essere agguantato da Berenguer. Alla fine la parola fine la mise Armando Izzo con l'incornata valsa 3 punti. L'ultimo successo a Bergamo è invece targato Bovo e risale al 2015, prima di quello il 2-1 firmato da Quagliarella e Glik l'anno prima. Entrambi furono inaugurati dalla vittoria per 5-1 nel 2012, l'unica volta in cui il Torino è riuscito a siglare 5 reti in casa dell'Atalanta, con doppietta di Bianchi che arrivò a 70 gol in maglia granata.