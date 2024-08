Bellanova-Atalanta, fissate le visite mediche. Domenica avversario del Toro?

Arrivano ulteriori novità relative alla trattativa tra Torino e Atalanta per Raoul Bellanova. Nella giornata di oggi sono emerse ulteriori novità. Risultano, infatti, già fissate le visite mediche per Raoul Bellanova all'Atalanta, che si svolgeranno nelle prossime 24 ore, ossia nella giornata di giovedì. Il giocatore lascerà i granata e dalla sua cessione il Torino incasserà 22 milioni di euro di parte fissa più 3 di bonus. Risulta sempre più concreto, dunque, lo scenario in cui il giocatore scenderebbe ugualmente in campo nel weekend al Grande Torino per la sfida contro l'Atalanta, ma da avversario dei granata.