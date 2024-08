Bellanova saluta il Torino sui social: “Siete stati casa”

E' da oggi ufficiale: Raoul Bellanova sarà un nuovo giocatore dell'Atalanta. L'esterno difensore italiano ha lasciato Torino per unirsi alla corte di Gasperini per 25 milioni di euro. Dopo gli annunci dei club è arrivato anche quello del giocatore, che con un post su Instagram ha salutato Torino dopo una sola, ma ottima, stagione insieme. Di seguito le parole del classe 2000.

Dopo un anno si conclude un percorso che mi ha visto crescere come uomo e come professionista, ed è per questo che voglio ringraziare tutti: i tifosi, i miei compagni di squadra, mister Juric e mister Vanoli, la società, tutto lo staff medico e i magazzinieri. Quando ci si sente a casa non c’è bisogno di molte parole, ci si capisce al volo. Vi voglio bene, grazie di tutto. Torino, sei stata casa