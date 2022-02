Belotti in gruppo: punta alla panchina col Venezia, al Toro servono i suoi gol

I granata hanno il quattordicesimo attacco del campionato: si è sentita la mancanza di un bomber là davanti

Alberto Giulini

Andrea Belotti vede sempre più vicina la luce in fondo al tunnel. A settanta due giorni di distanza dalla lesione di secondo grado rimediata contro la Roma, il capitano granata ha ripreso ieri a lavorare con il gruppo e vede ormai ad un passo il rientro a tutti gli effetti. L'obiettivo del Gallo è la convocazione per la gara contro il Venezia in programma sabato, chiaramente per partire dalla panchina con la possibilità di giocare uno spezzone nella ripresa.

STAGIONE TRAVAGLIATA - Il peggio è ormai alle spalle per Belotti, che ha vissuto una stagione decisamente travagliata con tre stop che gli hanno impedito di trovare la migliore condizione. Chiaramente il Gallo avrà bisogno di tempo per ritrovare brillantezza, dato che l'ultimo e grave infortunio muscolare lo ha colpito proprio quando il centravanti granata stava ritrovando continuità di minutaggio e prestazione. Il bilancio stagionale parla infatti di appena nove presenze in campionato di cui cinque da titolare: pochissime per un giocatore che negli ultimi anni è stato un punto fermo e che per la muscolatura importante ha bisogno di giocare con continuità per entrare in forma.

MANCANO I GOL - Ritrovare il miglior Gallo sarà un obiettivo fondamentale per Juric, che fino a questo momento ha pagato il troppo poco cinismo da parte dei suoi: si pensi alla gara contro il Sassuolo, tanto per fare un esempio eclatante. Ma più in generale il Toro ha fondato le sue fortune soprattutto sui pochi gol incassati: i granata sono infatti la quarta miglior difesa ma hanno solamente il quattordicesimo attacco del campionato (appena 30 gol in 23 partite).Il rientro di Belotti potrebbe dare un aiuto concreto alla squadra, che in questo momento non può contare su un bomber di razza. Sanabria fa girare la squadra ma non è implacabile sotto porta, Pellegri è appena arrivato e andrà gestito e Zaza è sempre più ai margini. E così il ritorno del Gallo potrebbe essere una soluzione: chiaramente serviranno cautela e gradualità, ma il peggio è ormai alle spalle e con il Venezia si potrebbe finalmente rivedere Belotti in panchina.