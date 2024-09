Biglietti Torino-Como, via alla vendita: info e dettagli

La prossima gara in casa del Torino sarà contro la Lazio di mister Baroni. Poi i granata affronteranno due gare fuori casa, contro l'Inter di Simone Inzaghi e il Cagliari dell'ex Davide Nicola. La squadra di Vanoli tornerà a giocare in casa contro il Como, match in programma venerdì 25 ottobre alle ore 20.45. Proprio oggi è iniziata la vendita per i biglietti della sfida contro i comaschi.

La situazione biglietti

Tutti gli abbonati potranno acquistare fino a 4 biglietti per i loro amici granata ad un prezzo speciale, dal 30% al 50% di sconto. Promozione attiva esclusivamente sul sito ufficiale del Torino e sarà utilizzabile fino al 4 ottobre. Presente anche la Promo 2+2: per tutti i tifosi, acquistando due biglietti a prezzo INTERO sarà possibile aggiungerne contestualmente fino ad altri 2 (nello stesso settore) a soli 5 Euro.I biglietti Adulti sono in vendita a partire da 19 euro. Per quanto riguarda la tessera Cuore Granata, essa si può sottoscrivere facilmente online sul sito Vivaticket a soli 15 Euro spedizione in tutta Italia inclusa. Sempre sul medesimo sito sarà possibile acquistare i biglietti per i tifosi ospiti, dal prezzo di 20 euro.