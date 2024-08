Borna Sosa al Toro, i tifosi dell’Ajax senza rimpianti: “Qui non ha funzionato”

Borna Sosa è ufficialmente un nuovo giocatore del Torino. L'esterno croato classe '98 arriva in prestito con diritto di riscatto dall'Ajax. Sosa è cresciuto in patria nella Dinamo Zagabria per poi trasferirsi nel 2018 in Germania allo Stoccarda, club nel quale ha militato per cinque stagioni. In seguito, nell'estate 2023 è arrivato il trasferimento all'Ajax, per la cifra di otto milioni di euro. Ma l'ultima stagione non è stata facile per l'esterno croato che non ha trovato molto spazio, scendendo in campo soltanto in 16 partite con la maglia dei lancieri. Premesso che il rendimento di ogni giocatore è influenzato da tante variabili, ci si può fare un'idea del periodo recente di Sosa dando uno sguardo alle reazioni social dei tifosi dell'Ajax alla notizia del trasferimento dell'esterno croato in Italia.

"Bravo giocatore a Stoccarda, purtroppo non è stato all'altezza dell'Ajax. Può fare molto e molto di più di quello che abbiamo visto", dice un tifoso del club di Amsterdam commentando il comunicato con cui la società olandese ha confermato la notizia della cessione di Sosa. "Peccato che non ne sia venuto fuori niente, ma buona fortuna e speriamo che faccia bene in Italia", è il commento di un altro supporter dell'Ajax. E ancora si legge "Buona fortuna in Italia, sei un top player. Brillerai al Torino e ce ne pentiremo", "Hai fatto del tuo meglio ma non ha funzionato. Buona fortuna in Italia", a dimostrazione del fatto che una parte della piazza olandese pensa che, nonostante l'esperienza in Olanda di Borna non sia stata eccezionale, le qualità del giocatore siano indiscutibili. Ma non mancano le frecciatine lanciate da utenti molto meno moderati. "Buona fortuna in Italia e non tornare più", "Peccato che sia solo in prestito, ritornerà a casa l'anno prossimo purtroppo". In generale i tifosi dell'Ajax non sembrano rimpiangere la perdita di Borna Sosa. L'addio a titolo temporaneo dell'esterno croato è stato accolto serenamente e come una giusta operazione di mercato.