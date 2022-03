Bremer, riecco il Genoa: nel 2019 il 1° gol, ora è il centrale che segna di più

Undici centri negli ultimi tre campionati per il brasiliano, che ai rossoblù ha già segnato due volte in passato

Alberto Giulini

Quando vede il Genoa, Gleison Bremer si esalta. Proprio contro i rossoblù, nel novembre del 2019, il centrale brasiliano mise a segno il suo primo sigillo in Serie A, e fu un centro decisivo, che permise alla squadra allora allenata da Mazzarri di vincere per 1-0. Gol che si è rivelato il primo di una lunga serie per il numero tre granata, che nel frattempo si è trasformato da giovane di belle speranze in uno dei difensori più ambiti nel panorama europeo.

CENTRALE GOLEADOR - Il feeling con la porta avversaria è una delle doti che più caratterizzano il centrale del Toro. Negli ultimi tre campionati di Serie A Bremer ha infatti messo a segno undici gol: nessun difensore centrale ha saputo fare di meglio nello stesso periodo. Oltre ad essere colonna portante della retroguardia granata il brasiliano rappresenta per Juric anche un importante fattore all'interno dell'area di rigore avversaria in occasione dei piazzati. L'ultima dimostrazione è arrivata domenica contro l'Inter: palla vagante nell'area piccola e tocco vincente di Bremer per il momentaneo vantaggio del Toro.

VITTIMA PREFERITA - Contro il Genoa il brasiliano proverà a ripetersi, proprio nello stadio in cui ormai più di due anni fa ha messo a segno il primo gol nel campionato italiano. Di fronte ci sarà una squadra cui Bremer ha già segnato due gol in carriera: nella stessa stagione, la 2019/2020, il centrale si era infatti ripetuto insaccando di testa su calcio d'angolo anche nella gara di ritorno al Grande Torino. In caso di gol anche venerdì sera, il Genoa diventerebbe la vittima preferita di Bremer, che al momento ha segnato due volte sia ai liguri sia al Cagliari. Un'occasione che il brasiliano cercherà di non farsi scappare, per dimostrarsi sempre più un fattore anche nell'area avversaria.