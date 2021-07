Bremer: “Sto diventando un leader”. E sull’interesse del Liverpool…

Le parole del difensore brasiliano dal ritiro di Santa Cristina: "Io un leader del Torino? Sì, ma non sono il solo"

"Questa estate potevo andare in Nazionale con l'Olimpiade. Sapevo che quello era il mio sogno ma non potevo lasciare indietro niente di importante. Quindi sono rimasto a Torino per lavorare con il nuovo allenatore, è stata una decisione condivisa con la società".

In questo momento hai la sensazione che i giocatori che giocano all'estero sono presi in considerazione dalla Nazionale?

"Questo è sicuro. Questo per me è un vantaggio, come tutti sanno i giocatori che disputano Europa League o Champions League sono presi in considerazione. Quest'anno ho fatto bene ma noi abbiamo lottato per non retrocedere".