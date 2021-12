Buon anno a tutti i nostri lettori!

Con la speranza che il 2022 possa finalmente tornare a regalare diverse soddisfazioni, nella vita come nel calcio

Un anno in cui lasciarsi definitivamente alle spalle gli incubi del passato: è questo l’auspicio per il 2022. Gli ultimi sono stati due anni da dimenticare: il Covid ha stravolto le nostre vite e le nostre abitudini ma anche il Toro, passando al calcio, non se l’è affatto passata bene. Il 2021 ha lasciato tuttavia intravedere segni di speranza: la pandemia non è ancora superata, ma la situazione attuale non è affatto paragonabile a quella delle scorse ondate. Basti pensare che, pur se in via ancora contingentata, i tifosi stanno finalmente riprendendo a popolare gli stadi. Ed anche il Toro ha mostrato cenni di netta ripresa: il 2021 si era aperto con i granata in fondo alla classifica e si è chiuso con una squadra che ha decisamente cambiato marcia.