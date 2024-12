Buon compleanno Toro!

"C'è un qualcosa che va oltre una semplice partita. C'è un popolo che si riconosce in ideali, leggende, maniche rimboccate e gioie sudate e che spera un giorno di tornare a sognare" recitava uno striscione della Curva Maratona. "Sappiamo che quello che abbiamo costruito finora tutti insieme, con un'anima sola e un intento solo, è una partenza da cui partire per il futuro. Un futuro che dovrà sempre donare un sorriso. Tutto quello che abbiamo costruito resta, e resterà per sempre. Questa è la nostra consapevolezza", ha ribadito lo scorso 4 maggio don Robella nell'omelia della settantacinquesima Messa in suffragio dei caduti di Superga. Con la certezza di un passato glorioso e il desiderio di un grande futuro,