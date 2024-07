Buongiorno saluta il Torino: “Un cammino pieno di emozioni e di gioia”

Nella giornata di oggi è stato pubblicato il comunicato ufficiale di Napoli e Torino per annunciare la firma di Alessandro Buongiorno con il club azzurro. Per il difensore cresciuto nel vivaio granata si tratta del primo addio definitivo al Toro da quando 17 anni fa entrò per la prima volta nel settore giovanile. Separarsi dalla squadra che lo ha cresciuto non è stato semplice per Buongiorno che ha deciso di scrivere una bella ed emozionante lettera ai tifosi e a tutto il mondo Toro. Belle parole quelle spese dal difensore classe 1999 che ha salutato e ringraziato tutti quanti con le seguenti parole pubblicate in un post Instagram.