Buongiorno: “Sono tornato in un luogo che occupa un posto speciale nel mio cuore”

Ieri, domenica 1 dicembre, Torino e Napoli si sono affrontati e Alessandro Buongiorno per la prima volta ha giocato al Grande Torino da avversario. I partenopei hanno vinto 1-0, mantenendo così la prima posizione in classifica. Per l'ex-capitano granata tornare a Torino è stata una grande emozione e lo confermano proprio le sue parole sui social. Il difensore ha pubblicato un post in cui ha raccontato le sensazioni provate durante il match, a seguire le sue parole: "Quello di ieri stato un pomeriggio emozionante per me perché sono tornato in un luogo che occupa un posto speciale nel mio cuore. Ho ritrovato tanti amici a cui auguro il meglio per il futuro. La cosa importante, però, era la prestazione in campo e il risultato finale. Siamo una squadra solida e lo abbiamo dimostrato ancora una volta. Un grazie ai tifosi del Napoli che ci hanno seguito in questa lunga trasferta".