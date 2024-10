Cagliari-Torino 1-1 al 45’: Sanabria risponde a un torto arbitrale

Il primo tempo: Sanabria risponde a Viola

Al 7’ protestano i granata per un contatto su Adams in area di rigore, per Aureliano e il Var non c’è nulla. Quindi è Viola a scappare via a Coco, costretto a spendere il giallo: su punizione ci prova proprio il trequartista, Vanja è attento e alza in angolo. Quindi è Ricci che al 20’ si divora il possibile vantaggio colpendo malissimo al volo da centro area. Al 23’ Mina insacca dopo una spinta evidente su Sanabria, Aureliano fischia il fallo solo dopo il gol del centrale. Ci prova poi Piccoli, chiuso molto bene in angolo da Walukiewicz. Le proteste non mancano nemmeno al 37’: Coco anticipa Viola, Aureliano assegna calcio di punizione dal limite per il Cagliari. E proprio da una punizione inesistente arriva il vantaggio dei padroni di casa con Viola, che sorprende un Vanja non perfetto su conclusione potente ma deviata. La risposta del Toro è immediata: angolo di Lazaro per la testa di Sanabria, che svetta a centro area e fa subito 1-1 e dedica il gol a Zapata, alzando la maglia numero 91. Scattano quindi due minuti di recupero e Lazaro spende il giallo per fermare una ripartenza di Luvumbo. È l’ultima occasione: si va all’intervallo sull’1-1.