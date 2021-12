Cagliari-Torino 1-1, le reazioni social: “Mancano i leader in campo”

I migliori tweet sullo scialbo pareggio del Torino alla Domus Arena di Cagliari: "C'è tanta strada da fare"

Joao Pedro riprende un Toro deludente, che non riesce a vincere la seconda partita in trasferta e certifica un trend non esaltante in classifica. Tra i tifosi prevale la delusione per non aver portato a casa l'intera posta in palio contro una squadra in difficoltà come il Cagliari, soprattutto alla luce delle occasioni da gol avute nel finale di partita con Praet e Baselli. Di seguito i migliori tweet sul pareggio granata: