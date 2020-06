Cagliari-Torino 4-2, Longo: “Di positivo c’è la reazione, ora non deprimiamoci”

Al termine della gara tra Cagliari e Torino ha parlato Moreno Longo ai microfoni di Sky e Torino Channel per commentare la prestazione dei suoi ragazzi. Di seguito le sue dichiarazioni: “La reazione è l’aspetto positivo di questa gara. Non abbiamo approcciato nella maniera giusta anche per merito del Cagliari che è stato veramente cinico nelle uniche due occasioni create nel primo tempo. Quando ti trovi sotto così con un gol improvviso poi diventa difficile, se quando hai la forza e la bravura di riaprirla commetti un calcio di rigore evitabile… Questo è il nostro rammarico”.

Sul gol di Joao Pedro: “Quel gol ha smorzato noi e dato fiducia a loro, ci ha tolto la possibilità di raggiungere il pareggio. Comunque ha meritato il Cagliari perché nel primo tempo ha siglato due gol, all’inizio della ripresa ha trovato il gol con Nainggolan che è passato sotto le gambe di un nostro giocatore. Stanchezza? Non vogliamo alibi, anche il Cagliari ha fatto tre partite”.

Su Belotti: “Belotti questa sera ha avuto meno spazio, ci sono delle partite dove ne puoi trovare di più, lui questa sera si defilava per cercare la palla e stare nel vivo dell’azione e si andava ad isolare. Sotto questo aspetto Ma ha trovato un gol importante per la squadra e per accendersi”.