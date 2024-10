Cagliari-Torino, la moviola: bocciatura per Aureliano

Il primo gol del rossoblù nasce da un errore dell'arbitro bolognese

Enrico Penzo Redattore 21 ottobre 2024 (modifica il 21 ottobre 2024 | 08:26)

Termina con un'amara sconfitta per 3-2 la trasferta del Torino a Cagliari. "Dobbiamo essere molto piacere attenti perché sviluppiamo bene, ma a volte ci complichiamo la vita. A parte il primo gol, che viene da un fallo incredibile invertito, che può far cambiare la partita". Le parole di Vanoli nel postpartita sono chiare ed il riferimento al grave episodio arbitrale non manca. I granata nel primo tempo sono finiti in svantaggio a causa di una punizione al limite dell'area realizzata da Viola. L'origine del fallo, tuttavia, ha generato numerosissimi dubbi. Analizziamo ora con precisione l'accaduto.

Torino, il fallo invertito fischiato da Aureliano — Ci troviamo al 38' minuto del primo tempo ed il Cagliari tenta di insidiarsi nell'area dei granata. Viene fornita una palla sul limite dell'area e Viola si avventa in direzione della sfera. Vicino al pallone, però, c'è Saul Coco che avanza per respingere l'offensiva rossoblù. Nell'azione il centrocampista del Cagliari allungando la gamba pesta il piede del difensore granata, che cade a terra dolorante. Aureliano in quest'occasione commette il peggior errore possibile: non solo non fischia il fallo in favore dei granata, bensì assegna la punizione a favore dei sardi. Da li poi nasce la trasformazione di Viola, che dal limite dell'area calcia il pallone in rete, portando così il Cagliari in vantaggio per 1-0. La domanda sorge spontanea: come mai per un errore arbitrale così evidente non è intervenuto il Var? Ecco la risposta.

Torino, ecco perché il Var non ha cambiato la decisione di Aureliano — Da regolamento il Var può intervenire ed assistere l'arbitro solamente in caso di "un chiaro ed evidente errore" o “grave episodio non visto” in relazione a: rete segnata o non segnata, calcio di rigore o non calcio di rigore, espulsione diretta (non seconda ammonizione), scambio d’identità quando l’arbitro ammonisce o espelle il calciatore sbagliato. Poiché la punizione dal limite non rientra in alcune di queste categorie, il Var non è potuto intervenire per correggere la decisione di Aureliano. Da questa svista è poi nato il gol del Cagliari.

Gli altri episodi del match — Tra le altre azioni rilevanti avvenute nel corso del match si segnala anche un gol annullato al Cagliari al 23' minuto del primo tempo. Mina recupera palla commentando un netto fallo su Sanabria, poi entra in area e segna e solamente a quel punto Aureliano fischia la punizione per il Torino. Inoltre all'inizio del match sono avvenuti due contatti in area, uno per squadra, che hanno generato qualche timida protesta. Al 6' minuto una spallata di Sanabria su Viola suscita qualche lamentela per un possibile penality, poco dopo all'8' un anticipo di Augello su Adams ha generato qualche protesta, ma anche qui il Var non è intervenuto. In entrambi i casi è stato giusto lasciar proseguire le azioni.