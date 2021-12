Cagliari-Torino, Vojvoda: “Dobbiamo essere pronti e giocare a testa libera”

Le parole dei protagonisti del match direttamente dall'Unipol Domus di Cagliari

Prima del fischio d'inizio di Cagliari-Torino, Mergim Vojvoda è intervenuto ai microfoni di Dazn per commentare il match che si disputerà alle 20.45 all'Unipol Domus di Cagliari. Queste le sue parole: "Anche con l'Empoli abbiamo dimostrato di essere liberi mentalmente, come si è visto nei primi 30'. Proviamo a far vedere che giochiamo insieme da squadra, questo è l'obiettivo. Ogni partita è diversa, non sempre è facile. Questa sera servirà essere tutti pronti, speriamo di vincerla"