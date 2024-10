Cairo: “Calcio da riformare, bisogna contenere i costi”

Quest'oggi, venerdì 11 ottobre, in occasione della seconda giornata del Festival dello Sport di Trento, il presidente e AD di RCS MediaGroup Urbano Cairo è salito sul palco assieme ad altri ospiti come Claudio Fenucci (a.d. del Bologna), Claudio Lotito (presidente della Lazio), Luca Percassi, (a.d. dell'Atalanta), Paolo Scaroni (presidente del Milan) e Giuseppe Marotta (presidente dell'Inter), per parlare di alcuni temi importanti come l'importanza dello stadio di proprietà, la questione sui diritti televisivi e il mondo del calcio in Italia.

Cairo ha affermato: "Se uno pensa agli ultimi 5 anni, il calcio ha perso più di 5 miliardi, ed ha un debito di 5 miliardi soprattutto a causa della pandemia. Il calcio è in una situazione molto delicata. La situazione economica del calcio è molto peggiorata anche perchè con la pandemia non si poteva andare allo stadio. Io credo che c'è una situazone generale del calcio che va riformata. I costi sono cresciuti in maniera incredibile e un'azienda deve pensare a come contenere i costi. I costi sono cresciuti in maniera notevolissima. La prima regola forte per mettere in sicurezza questo mondo è la capacità di contenere i costi".