Cairo: “Il calcio perde un miliardo all’anno, servono giovani e contenere i costi”

Quest'oggi, giovedì 10 ottobre, si è aperto il Festival dello Sport di Trento con Urbano Cairo che è salito sul palco assieme ad altri ospiti per presentare l'evento che si concluderà domenica 13. Il presidente e AD di RCS MediaGroup ha ricordato che questa è la settima edizione consecutiva organizzata con successo e la sesta che si svolge a Trento (una saltata per via della pandemia) e ha reso noto che anche la prossima edizione si svolgerà nel capoluogo trentino: "Sono felice anche io e ora dico di arrivare a dieci - ha dichiarato Cairo sul palco - perché abbiamo 50-60 mila persone presenti dal vivo ogni anno agli eventi, ma soprattutto 42 milioni che si collegano da casa grazie allo streaming sul sito della Gazzetta. Il livello di interesse cresce ogni edizione. I panel, gli eventi e gli appuntamenti belli sono tanti, ma io non mi voglio perdere Velasco, Carl Lewis, Pogacar e il racconto di Aldo Grasso degli Invincibili del Grande Torino e a Fausto Coppi. E poi ci saranno gli Stati Generali del calcio, uno sport che negli ultimi 5 anni ha perso 5 miliardi, uno all'anno, perché i ricavi sono stagnanti. Bisognerebbe trovare soluzioni come per esempio valorizzare i giovani e contenere un pochino i costi", ha chiuso il patron granata.