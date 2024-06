Cairo: “Mi spiace per Ricci. Buongiorno? Sarebbe il capitano ideale”

Le dichiarazioni di Cairo

A Urbano Cairo durante l’evento è stata rivolta una domanda su Paolo Vanoli, primo candidato per la panchina granata. In particolare gli è stato chiesto se Berlusconi avesse scelto il tecnico dei lagunari. Il patron ha chiarito che la trattativa non è ancor conclusa :"Se Berlusconi mi avrebbe consigliato la scelta Vanoli? Non lo so, non avendola ancora fatta… Non so se Vanoli possa essere un matto come era Sacchi secondo il libro...". Il Presidente ha poi parlato di Buongiorno, il cui futuro dipenderà dalla prossima sessione estiva di calciomercato. Uno dei club interessati è il Napoli con il nuovo allenatore Antonio Conte: “L’ultima volta l’ho visto al Festival dello Sport l’anno scorso, non so se gli piaccia tanto Buongiorno. Per noi sarebbe il capitano ideale, sarei contento se rimanesse con noi”. Infine Cairo si è dimostrato molto dispiaciuto sull'esclusione di Ricci dai convocati per l'Europeo: “Mi spiace per Ricci, ma decide Spalletti che è il Dominus. Sono contento per Buongiorno e Bellanova che ci rappresenteranno”.