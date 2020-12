Cairo, ancora fiducia in Giampaolo. Ma i risultati fino a Natale sono l’ago della bilancia

Fiducia a Giampaolo, nonostante i deludenti risultati raccolti dal Torino in quest’avvio di stagione. Potrebbe riassumersi così il messaggio lanciato dal patron granata Urbano Cairo, intervenuto ieri alla trasmissione “La Politica nel Pallone” in onda su Rai GR Parlamento.

GIAMPAOLO – Tanti i temi trattati dal numero uno del Torino, che ha confermato di non aver mai pensato di esonerare Marco Giampaolo nonostante i risultati negativi raccolti sin qui dalla squadra. Parole necessarie in questa fase della stagione, a maggior ragione dopo l’ennesimo derby perso, e con un Toro che sin qui ha raccolto soltanto 6 punti nelle prime 10 giornate di campionato. “È una cosa che va curata velocemente – ha detto Cairo, in riferimento all’ultimo periodo del Toro -. La mano dell’allenatore si è vista, ma ora ci vuole il passo successivo; ci vogliono cuore e grinta, il mister ce li ha e li deve trasmettere ai giocatori“. Difficilmente Cairo avrebbe potuto dire qualcosa di diverso anche perchè Giampaolo è stata una scelta convinta che non verrà sconfessata tanto facilmente.

FUTURO – Da qui a Natale servirà però un brusco cambio di rotta, perché ai progressi nel gioco il Torino dovrà cominciare ad affiancare qualche risultato per cercare di tirarsi fuori da una “zona rossa” nella quale è già stato risucchiato. Nel calcio, d’altronde, la fiducia è da sempre legata ai risultati: “Si sono visti progressi nel gioco – ha proseguito Cairo -, ma ora bisogna mettere quella cattiveria che ti permette di vincere la gara; se sei avanti di due gol all’ottantesimo non puoi perdere. Io ho molta fiducia in Giampaolo, lo stimo moltissimo, ma dobbiamo portare in porto match che sembrano alla portata e poi non lo sono”. Toccherà dunque a Giampaolo il compito di svoltare al più presto la stagione di questo Toro: Cairo è ancora convinto che l’allenatore abruzzese possa invertire la rotta, la partita contro l’Udinese non va intesa come un ultimatum ma allo stesso tempo è il momento nel quale la squadra deve riuscire a tirare fuori quel fuoco in più proprio in un momento come questo in cui “sembra che sia tutto nero“. Altrimenti gli scenari potrebbero cambiare, anche repentinamente.