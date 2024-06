Il giovane potrebbe partire dalla Primavera per poi affacciarsi in prima squadra

Redazione Toro News 17 giugno - 10:02

Il Torino in attesa di chiudere ufficialmente per l'arrivo di Vanoli in panchina, sta pensando anche a svecchiare la rosa con il mercato che a breve aprirà ufficialmente i battenti. Per questo motivo è finito nel mirino un giovane molto interessante. Stando a quanto riportato dal giornalista Fabrizio Romano, infatti, i granata si starebbero interessando all'argentino classe 2006 Thiago Romano di proprietà del Panathinaikos. Il club greco ha un ottimo vivaio, ma anche bisogno di monetizzare, per questo motivo la pista potrebbe anche essere concreta. Sul ragazzo, però, non ci sono solamente gli occhi del Toro, bensì anche della Lazio e del Feyenoord.

Calciomercato, anche il Torino sul 2006 Thiago Romano del Panathinaikos — Quest'anno nel campionato Under 19 greco ha segnato 9 reti e fornito 5 assist in 22 partite, numeri interessanti, considerando che ha giocato da sottoleva. Su di lui tra l'altro sono attivi anche gli occhi degli scout dell'Argentina e infatti è già nel giro nelle nazionali minori della Selecciòn. Adesso sembra essere corsa a tre per un ragazzo che sta facendo vedere sempre più cose interessanti e che a Torino potrebbe anche iniziare un percorso in Primavera per poi unirsi alla prima squadra.

Thiago Romano, le caratteristiche — Ma chi è Thiago Romano? Partiamo dalla carta d'identità: nato a Buenos Aires, il 23 giugno farà 18 anni. Lui è arrivato in Grecia grazie al padre Diego, che si trasferì all'Ergotelis (squadra che si trova a Creta) nel 2008 per fare l'osservatore e così anche il piccolo Thiago - che all'epoca aveva due anni - è arrivato in Europa. Il ragazzo è di grande talento e ha caratteristiche molto interessanti. Mancino tutto dribbling e velocità, parte spesso dalla destra e duetta bene con i compagni andando poi al tiro o cercando l'assist. In patria c'è chi lo paragona a Erick Lamela come tipologia di giocare. Il paragone sembra calzante, ma chiaramente bisogna dare tempo al ragazzo per fare la sua strada.