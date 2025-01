Calciomercato Torino, centrocampo in overbooking? Futuro Ilic da decifrare

Il Torino ha chiuso per Elmas . Il macedone sarà una pedina importante nello scacchiere di Paolo Vanoli come trequartista nel 4-2-3-1, ma può giocare anche mezzala. E il Torino è in trattativa avanzata anche per Cesare Casadei . Gineitis è in crescita e Linetty è un importante uomo squadra. Tameze ha dimostrato di poter essere ancora utile in questa rosa. Ricci è capitano e perno insostituibile del centrocampo, che attualmente mette in palio solo due maglie da titolare. La domanda sorge quindi spontanea: che ne sarà di Ivan Ilic? "Ilic è a disposizione come tutti gli altri. Dipende da cosa vuole fare da grande. Lui risponde il calciatore. Ma lo deve dimostrare in allenamento e in campo essendo più continuo". Così ha parlato ultimamente Paolo Vanoli del centrocampista serbo, che tra tutti sembra l'elemento in questo momento con le azioni in ribasso nelle gerarchie della mediana granata, nonostante le sue qualità tecniche restino fuori discussione.

Ilic in partenza? Lo Spartak è interessato

Il Torino ha pagato moltissimo Ivan Ilic ed è inutile negare che fino ad ora non abbia reso come sperato. Juric aveva chiesto per mesi il suo acquisto e la dirigenza granata nel gennaio 2023 lo aveva accontentato con una spesa molto importante per le casse del club (circa 17 milioni di euro). In granata il centrocampista ha fatto vedere dei lampi di classe, ma ha alternato prestazioni di qualità ad altre in cui è apparso quasi abulico. Quest'estate lo Zenit aveva fatto un'offerta importante per portarlo in Russia, ma lui aveva rifiutato, tenendo comunque a mente che il campionato russo si è abbassato di livello da quando alle squadre locali, in seguito al conflitto con l'Ucraina, è stato negato l'accesso alle competizioni UEFA. In questi giorni lo Spartak Mosca ha tentato di aprire una trattativa per portarlo lontano da Torino. E si è vociferato anche di un interesse della Lazio. Il futuro di Ilic sembra ancora da decifrare: intanto il centrocampista serbo nella giornata di mercoledì si è presentato all'Istituto di Medicina dello Sport, dove ha effettuato esami di controllo per superare l'ultimo dei numerosi infortuni muscolari che nelle ultime settimane gli hanno tolto continuità. In questo frangente ha conosciuto Eljif Elmas, neo acquisto granata che stava effettuando le visite mediche. I due giocheranno insieme da qui a fine giugno? Da qui al 3 febbraio si saprà la verità. Dubbi, in questa fase, è lecito averne.