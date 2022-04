Cerimonia di commemorazione a Salerno in ricordo del Grande Torino

Nel giorno della partita tra Salernitana e Torino, a Salerno si è svolta una cerimonia di commemorazione delle vittime di Superga

Nel giorno della sfida tra Salernitana e Torino in programma questa sera allo stadio Arechi alle 20.45, questa mattina allo stadio Donato Vestuti di Salerno si è svolta una cerimonia di commemorazione in ricordo del Grande Torio alla quale hanno partecipato i rappresentanti del Torino (tra cui il Direttore Operativo Alberto Barile), della Salernitana e le autorità locali.

"Questa mattina, presso lo stadio "Donato Vestuti" di Salerno, si è svolta una cerimonia di commemorazione delle vittime di Superga alla quale hanno partecipato i rappresentanti di Torino FC e Salernitana e autorità locali. Grande emozione in piazza Casalbore, intitolata proprio al giornalista Renato Casalbore, fondatore del quotidiano Tuttosport, originario di Salerno. E' stata l'occasione per celebrare la sua figura, per rendere omaggio al Grande Torino e per ricordare tutte le altre persone perite nella tragedia aerea del 4 maggio 1949.