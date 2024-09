Ciammaglichella segna per l’Italia U20: gol vittoria con la Repubblica Ceca

Nel pomeriggio è andata in scena la sfida tra Repubblica Ceca U20 e Italia U20, valida per la prima giornata di Elite League, competizione giovanile che coinvolge otto nazionali Under 20: oltre all'Italia, partecipano Germania, Inghilterra, Norvegia, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca e Romania. Gli azzurrini, guidati dal commissario tecnico Bernardo Corradi, hanno esordito con una vittoria in trasferta a Znojmo, imponendosi per 2-1 sui padroni di casa della Repubblica Ceca. La partita è stata intensa, con la squadra ceca che ha rischiato di trovare il pareggio nei minuti finali. A decidere il match per l’Italia sono stati i gol di Lipani e del subentrato Aaron Ciammaglichella. Il giovane centrocampista granata è entrato in campo al 59° minuto e, dopo appena cinque minuti, ha siglato una rete fondamentale per il successo della squadra. Questo gol non solo ha garantito la vittoria, ma ha anche segnato un momento speciale per Ciammaglichella che ha così esordito in Under 20 con il suo primo gol, confermando il suo talento e la sua continua crescita, dopo il recente debutto in Serie A con la maglia del Torino.