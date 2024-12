Torino, Tameze: “I giovani sono molto forti, voglio dare loro la mia esperienza”

Le parole del centrocampista granata in occasione di uno speciale video per celebrare le festività natalizie

Il Torino ha pubblicato sul suo canale YouTube un video per la serie "XMAS Family Talk" in collaborazione con lo sponsor della squadra JD Sports. Il protagonista è Adrien Tameze, centrocampista granata che ha raccontato tanti suoi ricordi legati al Natale e alla sua infanzia mentre apriva diversi regali a tema festività. Queste le parole del calciatore del Toro: "Il Natale è importante per me, sono andato via presto di casa ed è un'occasione per vedere la mia famiglia perché ci ritroviamo tutti. Ho ricordi di gioia di quando ero piccolo e stiamo tutti insieme con giochi, mi dà tanto piacere".

Il centrocampista francese apre poi alcuni regali e il primo è un pupazzo di Super-Man. Nel vederlo risponde così: "Il Super-Man della mia famiglia è sempre mia mamma che mi ha sempre aiutato su tutto, ci ha dato sempre la vita per il bene mio e dei miei fratelli. Penso sempre a lei perché mi dà tanta forza, viene spesso in Italia è sempre stata presenta nel nostro percorso. Quando ho tempo vado a trovarla e a Natale la vedrò".

L'ex Verona e Atalanta spacchetta poi un trenino giocattolo: "Mi ricorda quando ero più giovane che ho iniziato ad andare alla scuola calcio a Nizza. Prendevo sempre il treno per tornare a vedere la mia famiglia, mi ha dato tanto supporto perché non è facile non tornare a vedere i propri cari quando si è giovani".

Il terzo regalo per Tameze è un peluche di un orsacchiotto: "Mi fa pensare sempre a un momento di festa, è il regalo più facile per i miei nipotini, sono molto scarso a fare regali (ride, ndr). A quell'età è il regalo preferito con la palla da calcio. Spesso andavo a giocare sotto casa mia con gli amici e perdevamo sempre un pallone".

Arriva poi un pallone ufficiale del Torino: "Rappresenta tutto per me, giovano con i miei fratelli e gli amici. Era la connessione tra di noi, per fortuna oggi per me è diventato un lavoro e vivo sempre di calcio. Quando ero piccolo guardavo sempre le partite con la mia famiglia e ho sempre voluto essere un calciatore, un sogno che è diventato realtà".

Infine il numero 61 granata trova una foto di un'esultanza con i suoi compagni del Toro: "Questa foto rappresenta un bel momento in cui esultiamo, se non sbaglio dopo una partita con il Sassuolo in cui ho giocato bene da difensore. Rappresenta la mia vita di oggi, il Toro. Questa è mia nuova famiglia visto che la vedo più di quella in cui sono nato. Siamo sempre insieme, è una foto che mi piace. Ora sono diventato uno dei più vecchi della squadra, il tempo vola. Ho la responsabilità di gestire questi giovani che sono molto forti e hanno un potenziale enorme. Voglio dare la mia esperienza ai giovani per crescere in campo. Auguro buon Natale a tutti i tifosi e ci vediamo presto".