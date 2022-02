Da Venezia al Venezia, che crescita per Djidji. Ma un problema fisico lo frena

Il difensore francese sta recuperando fisicamente dopo un fastidio al pube che gli ha creato diversi problemi nel mese di gennaio

CRESCITA - Il ragazzo ex Nantes ha saputo lavorare con umiltà sui dettami di Juric, ha saputo mettersi in discussione. Umanamente d'altronde Djidji ha sempre dimostrato di avere qualità importanti e quest'anno sta mettendo in mostra anche quelle calcistiche. Tra la sua capacità di lettura sugli anticipi, l'abilità nel coprire lo spazio lasciato alle spalle e le buone doti tecniche Koffi è diventato praticamente insostituibile nel Torino targato Juric. Se all'andata contro il Venezia qualche dubbio era sorto, ora non c'è più alcun dubbio. Il francese è un giocatore importante per i granata, oltre a essere l'ennesimo elemento recuperato e valorizzato dall'allenatore croato.