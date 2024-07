Dembele ritrova Vanoli e si gioca una chance con il Toro. Venezia sullo sfondo

Tra Torino e Venezia il futuro di Dembélé

Ali Dembélé è un buon prospetto in casa Torino. Classe 2004, prodotto del vivaio granata ma formato al Troyes in Francia, il terzino destro ha trascorso l'ultima stagione al Venezia in Serie B conquistando la promozione ai Playoff con Vanoli. Con i lagunari il giocatore ha disputato una buona stagione, giocando 16 partite (Playoff compresi) tutte da subentrato e trovando anche un gol in campionato. Vanoli lo apprezza molto, nonostante gli abbia concesso un minutaggio non così abbondante ne ha sempre parlato molto bene. Così come lo apprezza molto anche la società veneta. Infatti, il Torino voleva inserirlo come contropartita nella trattativa per portare Vanoli in granata, ma il club guidato dall'americano Duncan Niederauer ha rifiutato. Vanoli è comunque arrivato e Dembélé è rimasto in granata. Il terzino, salvo sorprese, verrà valutato durante il ritiro estivo di Pinzolo. A destra il Torino è coperto con Bellanova e Lazaro, la concorrenza c'è ma Dembélé si giocherà comunque le sue possibilità. Intanto il Venezia rimane sullo sfondo, in attesa di capire altri eventuali movimenti di mercato.