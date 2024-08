Di Francesco pre Venezia Torino: “Troveremo una squadra che arriva con entusiasmo”

Le parole del tecnico del Venezia in vista della gara contro il Torino di Vanoli

29 agosto 2024

Alla viglia della sfida tra Venezia e Torino, che si giocherà domani alle 18:30 in laguna, Di Francesco è intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida contro i granata. Di seguito le parole del tecnico alle domande dei molti giornalisti presenti a questa conferenza: "Siamo ancora dentro il mercato, una cosa assurda dal mio punto di vista all'interno della preparazione di una gara. Il mercato si chiuderà a mezzanotte, noi giocheremo alle 18:30. Lo diceva anche Conte ho letto. Sono convinto che la prepareremo al meglio questa partita, ma sicuramente questo aspetto non aiuta, anche per rispondere su chi ci sarà e chi no. Posso comunque dire che ci sarà Pohjanpalo, sarà a disposizione e poi valuteremo se farlo giocare dall'inizio. Per quanto riguarda i tifosi, sono molto contento di poter approcciare la prima gara al Penzo e sono curiosissimo di poter assaporarne l'atmosfera. Mi auguro che potremo avere una gioia domani".

Che avversario sarà il Torino?

"Troveremo una squadra che secondo me arriva con grande entusiasmo. Non ha mosso tanti giocatori, mantenendo bene o male l'intelaiatura dell'anno scorso. Ha cambiato allenatore, con Paolo che sta facendo un ottimo lavoro. Siamo solo all'inizio e troveremo una squadra che ha messo poi davanti un giocatore, Che Adams, che insieme a Zapata è pericolosissimo. Dobbiamo stare molto attenti specialmente al reparto offensivo ed agli inserimenti delle mezzali Ricci e Ilic, che ho già allenato e vi assicuro che si tratta di un giocatore di alto livello."

Ha chiesto una mano a Modolo per conoscere Vanoli?

"Tutti conosciamo Vanoli, ma credo che qualcosa abbia cambiato, anche nel modo di attaccare. Nelle soluzioni che ha creato nel Torino. Davanti hanno Zapata che fa reparto da solo oltre a fare gol, è una delle loro risorse importanti. Ha trovato dei giocatori che assimilano concetti con immediatezza. Il Torino ha un portiere che può fare un rilancio di 85 metri e ti può far abbassare con un lancio. Non penso sarà la squadra che forma le coppie dentro la gara, anche se ci potranno essere dei momenti in cui sarà così, ma non penso sarà totalmente così".

Può essere una partita più tattica di altre, con coppie fisse in certe zone del campo?

"Non credo sia lo stesso Torino che giocava uomo a uomo a tutto campo, credo sia diverso. Lo ha detto anche Vanoli in conferenza. Non è stato lo stesso Torino nelle partite che ho visto io, infatti, nonostante abbia tanti giocatori dell'anno scorso"

Nicolussi Caviglia ha già i 90 minuti?

"Non conta molto, fatico a calcolare il minutaggio. Se mi aspettassi 90 minuti da Nicolussi Caviglia farei un grande errore. E' successo con Idzes... Dico solo che può partire dall'inizio. Poi a partita in corso ci sono giocatori che ti sorprendono ed altri che magari ti mollano quando non te lo aspetti. Valuteremo a partita in corso."

Bjarkason?

"Non sarà della partita, così come Busio. Se recuperano dopo la sosta? Bjarkason penso di no, Busio penso di sì".

Ellertsson dietro la punta?

"Visto che lo hai definito pimpante vi dico che lo vediamo bene. Se l'ho utilizzato in quel ruolo, che poi diventa anche la mezzala che dicevate prima voi, può dare equilibrio alla squadra. Lo sta interpretando al meglio, ma può migliorarlo tanto. Ha una grande qualità: è disponibile ad aiutare la squadra e ad ascoltare. Voglio questo da tutti".