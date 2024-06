DNA Torino, cosa significa e perchè è importante il nuovo claim del club granata

Con la nuova linea editoriale lanciata negli scorsi giorni il club vuole coinvolgere un numero sempre più elevato di tifosi

Gianluca Sartori Direttore 7 giugno 2024 (modifica il 7 giugno 2024 | 11:45)

Cosa è il Torino FC? Cosa vuole rappresentare? Queste sono domande a cui una risposta non è più rimandabile: l'identità di una società di calcio è data sicuramente da quello che si vede in campo, ma in parte anche dal modo in cui il club si identifica e dai messaggi che trasmette. Parametri fondamentali per porsi con successo sul "mercato" (mai virgolette furono più opportune) del tifo.

La fede calcistica è qualcosa di irrazionale, una passione che appartiene alla sensibilità di ognuno di noi, ma per garantirsi una crescita e una collocazione stabile ogni società deve puntare ad avere un numero sempre più ampio di tifosi. Anche un brand storico come quello del Toro non può affidarsi solamente alle tradizioni familiari e ai papà che trasmettono l'amore per una squadra di calcio ai figli, ma deve costruire una narrazione, trasmettere messaggi in grado di attrarre l'attenzione dei più giovani (oltre naturalmente a tutto il tema riguardante i risultati sportivi, che fanno sempre e comunque la maggior parte del lavoro).

Questo il concetto che sta dietro alla campagna di marketing "DNA Torino", lanciata dal Torino FC negli scorsi giorni. Il claim accompagnerà ogni attività della stagione 2024/2025 e ovviamente sarà accompagnato da una serie di contenuti anche lato digital. Vincere è complicato per tutta una serie di motivi, e allora il Toro deve puntare su altro per accattivarsi le simpatie delle persone: ingredienti come il senso di appartenenza e il legame con il proprio territorio, in questo senso, assumono un'importanza chiave. Si tratta di una vera e propria svolta nel modo di comunicare del club, lanciata dal team guidato da Luca Innocenti e avallata dal patron Urbano Cairo.

DNA Torino è una sorta di linea editoriale, una strategia comunicativa scelta per posizionare la società, identificando i caratteri principali del tifoso granata, dall'anticonformismo all'attaccamento alla storia. Con questo progetto di comunicazione e marketing il vero obiettivo del club è parlare ai giovani che magari simpatizzano per il Toro o che non hanno una vera fede calcistica. In tal senso non è facile fronteggiare una rivalità cittadina come quella della Juventus, ma se da un lato i bianconeri puntano sempre più a identificarsi come brand globale, il Torino si contrappone puntando su appartenenza e legame col territorio, con un linguaggio moderno e adeguato ai tempi. Per scoprire come ciò verrà fatto in concreto, non resta che attendere le prossime idee del club: la prima è stata aprire le porte dello stadio ai fedelissimi che si sono abbonati a poche ore dall'apertura della campagna.