Dove deve intervenire il Torino a gennaio? Per i lettori la priorità è la difesa

"Se doveste indicare una esigenza di mercato, quale sarebbe la più importante?": questa è stata la domanda che nella giornata di ieri - mercoledì 23 ottobre - vi abbiamo chiesto nel nostro consueto sondaggio settimanale. Voi lettori avete espresso il vostro parere: la priorità per il mercato di gennaio del Torino è il difensore centrale, al primo posto con il 59.69% dei voti (665 votanti). Al secondo posto - con il 25.85% dei voti - c'è l'attaccante. Terzo e quarto posto rispettivamente per l'esterno (con 131 voti) e per il centrocampista (con 30 voti).