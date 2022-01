E’ morto Claudio Rimbaldo, ex calciatore granata: il cordoglio del Torino

L'ex centromediano ha vestito in carriera anche la maglia della Fiorentina

Nella mattinata di oggi - lunedì 10 gennaio - tutto il Torino FC, insieme al suo presidente Urbano Cairo, si unisce al dolore della famiglia Rimbaldo, per la scomparsa di Claudio, ex calciatore granata dal 1952 al 1957. In carriera, Claudio ha anche vestito la maglia della Fiorentina, e proprio ieri è stato annunciato il suo decesso, a 24 ore dalla sfida di campionato tra granata e viola. Queste le parole rilasciate dal sito ufficiale della società granata: "Il Presidente Urbano Cairo e tutto il Torino Football Club si stringono commossi intorno alla famiglia Rimbaldo per la scomparsa di Claudio Rimbaldo, ex calciatore granata. Cresciuto nel Torino, con cui esordì il 4 maggio 1952 e disputò 73 partite, Rimbaldo raggiunse la maturità agonistica nella Fiorentina, formazione con cui vinse una Coppa Italia e la Coppa delle Coppe nel 1961".