Euro 2024, Croazia-Spagna: Vlasic si prepara, ecco le ultime

Aveva concluso la sua stagione con il Torino in anticipo Nikola Vlasic, che lo scorso 3 maggio contro il Bologna fu costretto ad abbandonare il campo a causa di una lesione di alto grado del tendine dell'adduttore. Il trequartista granata ha recuperato dall'infortunio in tempo per unirsi al ritiro della sua nazionale e alla fine il CT della Croazia Dalic lo ha inserito nei 26 convocati per Euro2024. Nelle amichevoli pre Europeo il croato ha rimesso piede in campo per la prima volta dopo l'infortunio, dimostrando di essere pronto al 100% per la competizione.

Spagna e Croazia in campo alle 18:00

Oggi, alle ore 18:00, Spagna e Croazia apriranno le danze per il girone B, che vede presenti anche l'Albania e l'Italia di Buongiorno e Bellanova, in campo poi alle ore 21:00. Tra gli undici uomini che daranno il via all'Europeo della Croazia non dovrebbe esserci Vlasic, che a meno di sorprese dell'ultimo minuto partirà dalla panchina. Il numero 16 del Torino è comunque un giocatore a cui Dalic non rinuncia quasi mai. Ai Mondiali del 2022, ad esempio, Vlasic scese in campo in 6 dei 7 match disputati dai biancorossi, ottenendo anche la medaglia di bronzo. Probabile dunque l'ingresso a partita in corso per il croato, che già contro la Spagna potrebbe dare il suo contributo. Negli scorsi giorni il croato ha anche rilasciato delle dichiarazioni riguardo al torneo presentando la sua Croazia come una squadra che non ha nulla da invidiare a potenze come Spagna e Italia.