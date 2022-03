Genoa-Torino 1-0, le reazioni social: “Una prestazione incommentabile”

I migliori tweet dei tifosi granata sulla sconfitta subita a Marassi contro il Genoa: "Prestazione inaccettabile"

In trasferta, il Torino è una garanzia... per gli avversari: a Genova arriva un'altra sconfitta, contro un grifone che non vinceva in campionato da 187 giorni. Prestazione inaccettabile dei granata, che in superiorità numerica per più di un'ora di gioco non riescono a creare pericoli e rianimano il Genoa, che prima di stasera aveva una sola vittoria in campionato. Di seguito i migliori tweet dei tifosi granata, ovviamente delusi dall'andamento della partita.