Genoa-Torino, match che pesa e Vanoli: “Sento la fiducia ma contano i risultati”

La gara con i rossoblù può essere un crocevia della stagione. I granata devono affrontarla al meglio

Giacomo Stanchi Redattore 6 dicembre 2024 (modifica il 6 dicembre 2024 | 18:17)

"È una partita importante, bisogna saperla interpretare. Chi gioca dall'inizio e chi entra deve dare un contributo notevole perché in ballo ci sono punti importanti". Paolo Vanoliè stato chiaro questa mattina in conferenza stampa sull'importanza della gara. Il Torino ha perso otto partite delle ultime dieci e affronta una squadra in salute dal cambio in panchina, che ha fatto quattro punti nelle ultime due, ma che non ha ancora vinto in casa in questo 2024-25.

La lotta per la salvezza: il Toro si guarda dietro — Il Torino ad inizio stagione era anche arrivato primo in classifica, poi qualche infortunio, tra cui quello doloroso di Zapata, hanno rallentato la corsa. I granata hanno perso certezze e in parte smarrito un'identità. C'è bisogno che alcuni uomini si prendano delle responsabilità importanti e sappiano guidare fuori dal tunnel la squadra. Lo ha detto anche Vanoli oggi: "Devo dire che, da quando sono arrivato, ho sentito tantissimo la fiducia da parte del club e anche da parte dei tifosi. Ma sono onesto e sincero con me stesso, sono un uomo di sport e so che i risultati sono importanti. Sono il primo a mettermi in gioco. [...] Tutti devono prendersi delle responsabilità in più e trovare idee diverse, compreso l'allenatore". Al momento, il Toro più che guardare in avanti ha iniziato a preoccuparsi delle retrovie. Il Genoa è distante solo un punto e il Como terzultimo è a -4. Vincere a Genova sarebbe una prova di carattere di cui forse tutto l'ambiente avrebbe bisogno.

Torino, Genova e l'ambiente caldo — Il Genoa non ha ancora vinto in casa, ma quest'anno ha fatto il record di abbonamenti. I rossoblù hanno trovato nella difesa a quattro di Viera un modo per essere più pericolosi. Inoltre, il Torino non vince fuori casa dalla trasferta di Verona di fine settembre e l'ultima vittoria nella Genova rossoblù è datata novembre 2020. Vincere significherebbe dare un'iniezione di autostima e allontanare dei fantasmi pericolosi che potrebbero risucchiare più in basso i piemontesi. La voglia di vincere c'è: "Nella mia vita scendo sempre in campo per vincere, se no non farei questo lavoro, anche se ora le cose stanno andando male".