Gli auguri di Toro News: buon 2025!

Il 2024 si chiude. Non è stato un anno esaltante per il Torino. Si è chiusa l'era Juric senza troppo dispiacere, ci sono stati gli addii dolorosi di Buongiorno e Bellanova e l'arrivo di Paolo Vanoli. I granata, poi, dopo un discreto inizio di campionato, si sono ritrovati in una crisi importante da cui sembrano uscire solo ora con grande fatica. L'augurio della redazione per il 2025 è di poter finalmente "tornare a sognare". L'uomo ha bisogno di poter credere di potersi migliorare per vivere, ha bisogno di aver qualcosa per cui lottare per essere felice. Toro News augura al Torino di poter tornare "grande" di nuovo e ai suoi lettori di vivere un anno prospero di gioie e di soddisfazioni.