Granata dalla nascita, compie oggi 25 anni Alessandro Buongiorno

Oggi - giovedì 6 giugno - Alessandro Buongiorno compie 25 anni. Cresciuto nelle giovanili del Torino, il difensore classe 1999 è stato l'uomo copertina della stagione appena conclusa dal Torino. Acclamato prima ancora che il campionato prendesse il via con la scelta d'amore di restare in granata e il no all'Atalanta, Buongiorno ha dimostrato sul campo competenza, tecnica e attaccamento alla maglia. Si è confermato così un punto di riferimento per i compagni, sia per il modo in cui ha saputo dare sicurezza alla squadra guidando la difesa sia per la forza caratteriale. Il vice capitano granata si è meritato attraverso le sue prestazioni la convocazione in Nazionale per l'Europeo con la maglia dell'Italia che andrà in scena da giugno a luglio.