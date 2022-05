Grande Torino: la Figc espone i cimeli degli Invincibili a Coverciano

Nella serata di domani l'Auditorium di Coverciano sarà illuminato di granata

In occasione del 73esimo anniversario della tragedia di Superga, anche la Federcalcio ricorderà il Grande Torino. Lo farà con diverse iniziative. Al Museo del Calcio di Coverciano saranno infatti esposti diversi cimeli appartenenti agli Invincibili, come comunica in una nota la Figc: "Dalla maglia di Virgilio Maroso (dono di Bruno Giorgi), indossata in occasione della tournée in Brasile nell'estate del 1948, alla spilla di Romeo Menti (dono di Titto Menti). E ancora, si trovano esposti i parastinchi e le sigarette di Aldo Ballarin ritrovati sul luogo dell'incidente, la tessera postale di riconoscimento di Valentino Mazzola e la medaglia d'oro alla memoria di Valentino Mazzola". Esposta anche la maglia della Nazionale italiana appartenente a Carlo Parola con la banda nera a lutto, divisa usata dagli Azzurri per tutto l'anno successivo alla tragedia di Superga. In serata inoltre l'Auditorium di Coverciano verrà illuminato di granata.